«ПСЖ» — «Лилль»: как сыграли, результат матча, какой счёт, кто победил

Завершился матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Лилль». Встреча проходила на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс».
Главный арбитр матча Вилли Делажо дал стартовый свисток в 15:00 мск. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу парижан.
Парижане вышли вперёд на 11-й минуте матча после гола Килиана Мбаппе. На 17-й минуте Неймар удвоил преимущество хозяев. Спустя семь минут Бафоде Диаките отыграл один мяч.
На 51-й минуте Неймар получил травму голеностопа. Игрока унесли на носилках, а спустя шесть минут Джонатан Дэвид реализовал пенальти и сравнял счёт.
На 69-й минуте Жонатан Бамба вывел гостей вперёд, а на 87-й минуте сравнял счёт уже «ПСЖ»: Килиан Мбаппе оформил дубль. На пятой добавленной минуте Лионель Месси принёс победу «ПСЖ» точным ударом со штрафного.
Экспресс с коэффициентом 13.02.
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