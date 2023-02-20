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Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко: ставка Надежды Петровой на игру в Дубае

Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко: ставка Надежды Петровой на игру в Дубае
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Дубае Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко.

Ставка: ТМ 19.5 за 1.81.

«Анастасия Павлюченкова никак не может оправиться от травм. Но мы верим в её возвращение. Пусть это произойдёт и не очень быстро. Она пытается вернуться на свой уровень. В матче с Викторией Азаренко это сделать будет сложно. Белорусская теннисистка хорошо начала сезон и является довольно сильным фаворитом предстоящего поединка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Баланс игр между опытными теннисистками 5:3 в пользу Азаренко. И сейчас он, видимо, ещё больше увеличится. Для Павлюченковой главное в этом матче — втянуться в игровой ритм и избежать разгрома. Тотал меньше 19.5», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 17.28.

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