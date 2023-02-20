Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко: ставка Надежды Петровой на игру в Дубае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Дубае Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко.
Ставка: ТМ 19.5 за 1.81.
«Анастасия Павлюченкова никак не может оправиться от травм. Но мы верим в её возвращение. Пусть это произойдёт и не очень быстро. Она пытается вернуться на свой уровень. В матче с Викторией Азаренко это сделать будет сложно. Белорусская теннисистка хорошо начала сезон и является довольно сильным фаворитом предстоящего поединка.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Баланс игр между опытными теннисистками 5:3 в пользу Азаренко. И сейчас он, видимо, ещё больше увеличится. Для Павлюченковой главное в этом матче — втянуться в игровой ритм и избежать разгрома. Тотал меньше 19.5», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 17.28.
Российская теннисистка Потапова опровергла слухи о романе с Фучовичем.
Ольховский: Медведев показал, что является одним из ведущих теннисистов мира.
16-й титул в карьере и возвращение в топ-10. Медведев совершил камбэк.
- 20 февраля 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:30
-
03:45
- 19 февраля 2023
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:15