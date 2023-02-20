Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко: ставка Надежды Петровой на игру в Дубае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Дубае Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко.



Ставка: ТМ 19.5 за 1.81.

«Анастасия Павлюченкова никак не может оправиться от травм. Но мы верим в её возвращение. Пусть это произойдёт и не очень быстро. Она пытается вернуться на свой уровень. В матче с Викторией Азаренко это сделать будет сложно. Белорусская теннисистка хорошо начала сезон и является довольно сильным фаворитом предстоящего поединка.

Лучшие прогнозы на сегодня.



Баланс игр между опытными теннисистками 5:3 в пользу Азаренко. И сейчас он, видимо, ещё больше увеличится. Для Павлюченковой главное в этом матче — втянуться в игровой ритм и избежать разгрома. Тотал меньше 19.5», — сказала Петрова.



Экспресс с коэффициентом 17.28.



Российская теннисистка Потапова опровергла слухи о романе с Фучовичем.



Ольховский: Медведев показал, что является одним из ведущих теннисистов мира.



16-й титул в карьере и возвращение в топ-10. Медведев совершил камбэк.