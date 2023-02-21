Прогноз на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи».
Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.80.
«Айнтрахт» — победитель прошлого розыгрыша Лиги Европы. Команда Оливера Гласнера в текущем сезоне после стартовой раскачки своими результатами демонстрирует, что способна добиться более значимых результатов, в том числе на локальной арене. За 21 тур Бундеслиги «орлы» 11 раз добились максимального результата и в пяти матчах сыграли вничью. Они расположились на шестой строчке турнирной таблицы, а отставание от лидера чемпионата составляет лишь пять очков.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Айнтрахт» не выделяется активными действиями в атаке, но впечатляет качеством игры в завершающей стадии. Игроки наносят по 11,5 удара, из которых 4,4 приходятся в створ ворот (15-й и 10-й показатели в чемпионате Германии), но за 21 игру забили 42 мяча. В половине голов принял участие Рандаль Коло Муани. На счету французского нападающего 10 голов и 10 ассистов. С начала октября Муани лишь в двух встречах не сумел отметиться результативными действиями на поле.
«Наполи» невозмутим. По итогам 23 матчей чемпионата Италии подопечные Лучано Спаллетти единолично возглавляют турнирную таблицу с 15-очковым буфером от ближайшего преследователя. «Партенопейцы» крейсерским ходом движутся к первому скудетто с сезона-1989/1990.
Виктор Осимхен с одноклубниками также отличаются результативной игрой в атаке. За 23 матча в Серии А они забили 56 голов, причём лишь в пяти встречах они забивали менее двух голов. К грядущей встрече футболисты «Наполи» подходят в отличной игровой форме. Они выиграли в пяти последних матчах с общим счётом 12:1. Рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.80. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 4.79.
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