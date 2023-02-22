«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.90.

«Не уезжаем далеко из Германии, перебираемся чуть восточнее. «Лейпциг» сыграет домашний матч с «Манчестер Сити». Здесь фаворит матча предельно понятен и ясен. Это, безусловно, «Ман Сити». После победы над «Арсеналом», важнейшей победы в чемпионате, «Сити» чуть сбавил обороты и потерял очки в последнем матче с «Ноттингемом». Такое бывает: команда не реализует 850 моментов, а в концовке матча за это может поплатиться. Так с «Ноттингемом» и произошло. Важные очки «Манчестер Сити» потерял.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но мы знаем стремление Гвардиолы не только к победам в чемпионате, особый акцент делается на Лиге чемпионов. «Сити» уже играл с немецким клубом в группе – с Дортмундом. Это были очень непростые матчи – 0:0 в Германии, а дома «Сити» с большим трудом выиграл – 2:1.

Но сейчас у «Сити» практически все живы и здоровы, могут играть, есть хорошая скамейка. «Лейпциг» Марко Розе, скорее всего, не будет против этого «Сити» открываться, построит игру на контратаках. Есть кому убежать у «Лейпцига», но и есть кому творить впереди у «Сити». Думаю, здесь резонно сыграть «тотал второго тайма больше 1.5 мяча» за 1.9.

В последнем матче «Лейпциг» с этой задачей справился, забив два мяча в концовке во встрече с «Вольфсбургом». У «Сити» с «Ноттингемом» один мяч был забит во второй половине, но моментов было более чем достаточно.

Можно сыграть «второй тайм результативнее первого», но я остановлю свой выбор на варианте с тоталом второй половины», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.