«Интер» – «Порту»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов с коэффициентом 4.50

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» – «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: индивидуальный тотал «Порту» больше 1.5 за 4.50.

«Интер» считается фаворитом в противостоянии с «Порту», но я не думаю, что это так. В последних 5 встречах миланцы не проигрывают, довольно мало пропускают, но до этого был срыв – проиграли на своем поле «Эмполи» (0:1). Игровой стабильности я не вижу. Многие победы минимальные, одерживаются с большим трудом. А у «Сампдории», которая может вылететь, даже выиграть не удалось. Здесь придется взламывать очень сильную оборону, и с этим могут возникнуть проблемы. В позиционной атаке миланцы часто испытывают проблемы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Порту» этот матч выглядит проще с тактической точки зрения. Они хорошо понимают, что от них требуется. Нужна компактность на своей половине поля и быстрый переход из обороны в атаку. Все это у португальцев замечательно отлажено. Впереди есть Тареми, есть ребята, способные протащить мяч и выдать качественную передачу. Контратаки гостей будут опасными.

Мне кажется, что если «Интер» быстро не забьет, то может получить большие проблемы. Выигрывать дома нужно обязательно. И постепенно миланцы будут раскрываться все больше. «Порту» обязательно накажет. Рискну и поставлю на то, что гости забьют больше 1,5 мяча. Вспомните матчи «Порту» осенью, когда они на выезде терпели, а потом разрывали «Байер» (3:0), «Брюгге» (4:0). Не вышло против «Атлетико», но там было слишком много нервов, поэтому план до конца реализовать не получилось. С командой Симеоне всем сложно. «Интер» все-таки старается играть от себя. И это плюс для «Порту», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.