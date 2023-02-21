«Интер» — «Порту». Лукаку и Мхитарян будут обезоружены

Команды готовятся к спокойному футболу и свяжут друг друга по рукам и ногам.

22 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Порту». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.74. Успех португальцев оценивается в 4.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту» 22 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Интер» — «Порту» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.90.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту» (22.02.2023)

После напряжённого уикенда в национальных чемпионатах топ-клубы переключают внимание на еврокубки. 22 февраля «Интер» на домашней арене проведёт матч с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионоа. Встреча начнётся в 23:00 мск.

«Интер» смирился с потерей шансов на скудетто в текущем сезоне. Отставание от «Наполи» увеличилось до 15 очков, поэтому хозяева постараются компенсировать неудачи победами в Лиге чемпионов.

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Дополнительную мотивацию футболисты получили после известий о продаже клуба крупному американскому инвестиционному фонду. Возможно, скоро будет увеличение финансирования и летом придут новички. Поэтому звёздам «Интера» нужно доказывать свою состоятельность здесь и сейчас.

Генеральную репетицию подопечные Индзаги провели в минувшем туре Серии А. Им пришлось поломать голову, чтобы найти путь к воротам скромного, на первый взгляд, «Удинезе». Только во втором тайме «Интер» использовал преимущество в классе, и Мхитарян забил победный мяч. Итоговый счёт 3:1 должен вселить оптимизм в сердца преданных болельщиков чёрно-синих.

Набрал хорошую физическую форму форвард «Интера» Лукаку. Бельгийский гигант предельно мотивирован и забил с пенальти. О желании побеждать говорит и его стычка с партнёром по клубу — Бареллой. Звёзды устроили перепалку прямо на футбольном поле во время матча. Индзаги пообещал навести порядок.

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С 21 октября 2022 года «Порту» не знает поражений в официальных матчах. Но вряд ли это говорит о фантастической командной игре гостей. В португальском чемпионате довольно резко снизился уровень конкуренции, поэтому подопечные Сержиу Консейсау в большинстве встреч не испытывают особых проблем.

Главная угроза воротам «Интера» исходит от нападающего Мехди Тареми. На групповом этапе Лиги чемпионов он в пяти встречах записал в актив семь очков по системе «гол+пас». Иранец забил пять мячей, причём дважды отметился с пенальти.

«Интер» и «Порту» провели пять очных встреч. Миланцы выиграли трижды, а португальцы записали в актив всего одну победу. Разница забитых и пропущенных мячей 9:7 в пользу подопечных Индзаги.

«Интер» и «Порту» находятся в отличной форме. Команды умеют выстраивать плотную оборонительную линию и вязать соперника по рукам и ногам. Цена ошибки слишком велика, поэтому футболисты будут действовать с оглядкой на собственные ворота и не форсировать темп.

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Отметим, что в шести из последних семи гостевых встреч с участием «драконов» забито не более двух мячей и минимум одна из команд покинула поле без гола. Перспективно выглядит ставка на тотал меньше 2.5 мяча и обе не забьют за коэффициент 2.28.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту» 22 февраля 2023 года

«Интер» и «Порту» предпочитают действовать от обороны. Защитная линия команд укомплектована топовыми исполнителями, переиграть которых нападающим будет очень сложно. Ждём напряжённый матч без обилия голевых моментов и забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча и обе не забьют за 2.28.

Экспресс с коэффициентом 5.00.

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