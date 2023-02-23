«Партизан» – «Шериф»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги конференций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Партизан» – «Шериф» в 1/16 финала Лиги конференций сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Партизана» за 1.97.
«Первая игра закончилась победой «Партизана» с минимальным счётом 1:0. Хорошее преимущество перед вторым матчем. Весеннюю часть сезона сербский клуб начал не очень ровно. Но я думаю, что здесь всё будет нормально: «Партизан» пройдёт дальше. Всё-таки это уже не тот «Шериф», который гремел в Европе пару лет назад. Сейчас игрокам будет непросто собраться в политически очень нервной обстановке.
Бой «Шериф» должен дать, но я думаю, что «Партизан» при своей публике не должен отпустить этого соперника. Скорее всего, белградцы выиграют и эту встречу.
Коэффициент на чистую победу «Партизана» — 1.97. Мне кажется, это отличная история, которую нужно использовать», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.
Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.
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