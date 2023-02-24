«Майнц» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч 22-го тура Бундеслиги «Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Команды следуют друг за другом в турнирной таблице, разделив восьмое и девятое места. У обоих коллективов по 29 очков, но гладбахцы опережают соперника по разнице забитых и пропущенных мячей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матч будет очень непредсказуемый. Обе команды умеют удивлять неожиданными исходами. Например, «Майнц» слабовато вышел после зимнего перерыва в чемпионате, вылетел из Кубка Германии. Зато в последних двух турах одержал две победы подряд над «Аугсбургом» (3:1) и «Байером» (3:2). Конечно, если взять последнюю игру, то «Байер» смотрелся лучше «Майнца». Преимущественно владел мячом и нанёс больше ударов в створ, но их подкосил незабитый пенальти в начале игры, который вернулся им в ответ в конце матча после грубого нарушения. На мой взгляд, «Майнцу» просто повезло. А вот в игре с «Аугсбургом» победа вышла закономерная. «Майнц» хорошо атаковал, нанёс семь ударов в створ, три из которых оказались результативными.

«Майнц» дома — это более смелая команда, особенно с соперниками своего уровня и ниже. «Боруссию» М нельзя назвать сильнее или слабее противника, матч будет равный. Команда Бо Свенссона играет схему

3-4-1-2, она хорошо подходит для взлома обороны соперника. У гладбахцев как раз есть пробелы в обороне, и я думаю, «Майнц» должен обязательно забить, тем более дома.

«Боруссия» Мёнхенгладбах очень интересная команда, которая преподносит сюрприз за сюрпризом. Играет в нулевую ничью с главным аутсайдером «Шальке», проигрывает слабой «Герте» (1:4). Но потом феерично обыгрывает лидера Бундеслиги — «Баварию» (3:2). Конечно, в этом матче «Бавария» вышла не основным составом, тренер экономит силы главных звёзд перед важными матчами Лиги чемпионов. Плюс бундестим осталась в меньшинстве в самом начале матча. Так что триумф «Боруссии» не такой уж триумфальный, но команда смотрелась хорошо. Весь матч активно атаковала и играла в высокий прессинг. Но с обороной, как мы видим, проблемы большие: даже имея количественное преимущество в составе, они всё равно пропустили два мяча.

«Боруссия» — атакующая команда, но в последнее время, если не брать последний матч, у них есть проблемы с реализацией. Про (0:0) с «Шальке» вообще молчу. А в матче с «Гертой» они хоть и владели мячом большую часть времени, просели в обороне и нанесли опасных ударов и ударов в створ вдвое меньше, чем слабый соперник. Гладбахцам нужно брать себя в руки, подтягивать и атаку, и оборону. Конечно, победа над «Баварией» придала им сил и уверенности в себе, но нельзя недооценивать соперника, «Майнц» интересная команда. Мой прогноз — обе забьют», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

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