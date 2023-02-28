«Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй» и «Флорида».

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 1.93.

«Тампа» в последнее время играет неровно, чередуя победы с поражениями. То обыграет в гостях «Детройт» (3:0), то влетит «Питтсбургу» (3:7).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На что можно обратить внимание: в пяти из семи последних встреч «Тампа» пробивала тотал больше 6,5 шайбы. Хотя, судя по всему, в воротах в этом матче сыграет Андрей Василевский, а он в прошлый раз сделал сухарь против «Ред Уингз».

Но при этом «Тампа» позволила нанести по своим воротам 45 бросков, что говорит о неважной игре обороны и о том, что защитники часто позволяют тревожить собственного вратаря.

И если «Тампа» спокойно попадает в плей-офф, то «Флорида» занимает 11-е место на Востоке, рискуя остаться за бортом кубковой восьмёрки. Так что «Пантерз» будут рвать жилы. Кстати, я думаю, что в воротах у «Флориды» сыграет Сергей Бобровский, который в последнее время надёжен.

При этом «Пантерз» шесть раз из девяти пробивали тотал больше 6,5 шайбы. Это говорит о том, что матч обещает быть результативным.

Как эти команды играли между собой? Декабрь – «Тампа» победила в гостях (4:1). Октябрь – «Тампа» победила дома (3:2 ОТ).

Я бы взял в этом матче коэффициент 1.93 за то, что «Тампа» победит в основное время. Кстати, не забывайте, что у «Флориды» из-за травмы может не сыграть ведущий центрфорвард Александр Барков. А вот за «Лайтнинг» может сыграть перспективный силовик Таннер Жанно, которого выменяли накануне», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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