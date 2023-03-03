«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» в 23-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.85.

«Две команды, которые борются за самые высокие места. На протяжении нескольких последних лет это два главных возможных оппонента «Баварии». В этом матче станет ясно, кто из них главнее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Боруссия» в 2023 году играет безукоризненно – выигрывает пока что все матчи. Но «Лейпциг» имеет все шансы, чтобы доставить дортмундцам проблем. Мне кажется, что очень хороший вариант ставки на этот матч – обе забьют и тотал больше 2.5.

Команды не будут сидеть сзади – это противоречит их игровой философии. Но у каждой есть определённые проблемы в обороне, которыми можно воспользоваться. Жду забитых мячей от этого матча», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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