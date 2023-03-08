«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.62.

«Постепенно, незаметно, но неуклонно «Магнитка» приобретает черты, которые были ей характерны в чемпионском сезоне семилетней давности. Тогда, если кто забыл, минимум в трёх из четырёх раундов уральцы не были фаворитами и каждый раз удивляли честной народ своим проходом в следующую стадию. А когда, ковыляя и спотыкаясь, «Магнитка» доползла до финала Кубка Гагарина, то на повестке дня был лишь один вопрос: грохнет ли сверхмощный ЦСКА столь убогого соперника всухую или с барского плеча широким жестом подарит одну победку? Ну, чтобы завершить чемпионат дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, ничто не ново под луной, и спотыкавшаяся весь сезон «Магнитка» наспотыкалась уже на две победы в первом раунде плей-офф. Победы, которые вроде бы совсем не заслужила, но теперь у неё их уже никто не отберёт, а «Автомобилисту» надо думать, как с этим бороться.

Предположу, что в текущем сезоне «Магнитка» играть по-другому не станет, особенно в плей-офф. Стало быть, ждать чего-то нового от четвёртого матча этих соперников нам не следует. Несмотря на то что в этой паре играют отнюдь не самые оборонительные команды КХЛ, а как бы совсем наоборот, нас все равно ждёт не слишком богатый на заброшенные шайбы матч, тотал, в котором вряд ли доедет до 7.5. А «Магнитка» продолжит своё невыразительное шествие по плей-офф и одержит третью победу. После чего с чистой совестью отправится в Екатеринбург», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.83.

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