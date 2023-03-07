«Металлург» — «Автомобилист», четвёртый матч. Воробьёв гнёт свою линию

8 марта состоится четвёртый матч 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Автомобилист». Начало игры – в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.09, а успех екатеринбуржцев оценивается аналитиками в 3.04.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Автомобилист» 8 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Металлург» — «Автомобилист» будет результативным: на тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 1.76, а на тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.09. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Если гол будет забит в каждом периоде — сыграет коэффициент 1.78.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист» (08.03.2023)

К старту плей-офф «Автомобилист» и «Металлург» подошли на соседних строчках турнирной таблицы и в одинаково плохой форме. Неудивительно, что серия между этими командами рискует стать самой упорной в первом раунде. Команды провели уже три матча, но сыграли в них более 234 минут.

Лишь первая встреча в Екатеринбурге закончилась относительно спокойно. «Автомобилист» в равной игре лучше распорядился своими моментами и одержал непростую победу со счётом 4:2. Ключевой стала шайба Кёртиса Валка, заброшенная в большинстве при равном счёте на старте третьего периода.

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Эта победа была для «Автомобилиста» четвёртой подряд в играх с «Металлургом», но в следующих двух матчах всё перевернулось. Вторая и третья встреча затянулись до второго овертайма. Оба раза удача улыбнулась магнитогорцам – и речь действительно можно вести о несчастных случаях, если изучать решающие моменты с точки зрения болельщиков «Автомобилиста».

Обе победные шайбы «Металлург» забросил рикошетом от игроков соперника. Во втором матче в Екатеринбурге сыграла неудачно подставленная клюшка Георгия Белоусова, после чего был зафиксирован счёт 3:2 в пользу гостей.

Третий матч и вовсе затянулся до 91-й минуты. При счёте 1:1 Денис Зернов совершил бросок с острого угла в скопление игроков во вратарской зоне «Автомобилиста», после чего шайба угодила в ворота.

Ключевым игроком, который помог «Металлургу» обеспечить результат, стал вратарь Эдди Паскуале. Канадец пропустил три последних матча регулярного чемпионата из-за травмы и успел восстановиться только ко второй встрече плей-офф, в которой сразу же заработал звание лучшего игрока матча.

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Паскуале отразил 44 из 46 бросков во второй игре серии, а также 35 из 36 бросков в следующем победном матче. Хорош на льду в Магнитогорске был и его визави Юхан Маттссон. Шведский голкипер «Автомобилиста» хоть и не записал на свой счёт победу, но отразил 42 из 44 бросков по его воротам.

Раннее начало четвёртой встречи означает, что у обеих команд будет менее чем 42 часа на восстановление после столь изматывающих матчей. Лучшая физическая подготовка сыграет ключевую роль, но немаловажно будет и эмоциональное состояние игроков. У «Металлурга» оно явно на подъёме, в отличие от екатеринбуржцев.

Вспомним также, что, даже угодив в длительную чёрную полосу, «Металлург» не проигрывал в основное время в девяти из десяти последних домашних матчей. Исходя из этих соображений, поставим на то, что магнитогорцы как минимум дотянут до овертайма, а хорошая форма вратарей обеспечит нам тотал меньше 5.5 шайбы. Сделать сочетание таких ставок можно с коэффициентом 2.18.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 8 марта 2023 года

Эти команды закончили регулярный чемпионат с равными показателями, и их серия плей-офф получается весьма упорной. Второй и третий матч стали бенефисом как канадского вратаря «Металлурга», так и шведского голкипера «Автомобилиста». Во многом благодаря Паскуале и Маттссону дело доходило до второго овертайма. «Магнитка» переломила ход серии и находится на эмоциональном подъёме. Она очень хорошо играет дома, поэтому ставим на непроигрыш хозяев и тотал меньше 5.5 шайбы.

Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 10.40.

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