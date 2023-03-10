«Торпедо» — «Динамо» М: ставка Анатолия Емелина на игру первого раунда плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.84.
«Хозяева после победы в овертайме в четвёртом матче в Москве, конечно, находятся в приподнятом настроении. С другой стороны, ни им, ни команде Алексея Кудашова ещё ни разу не удалось взять две игры подряд. Если руководствоваться этими данными, то победу в Нижнем Новгороде в пятницу одержит «Динамо». Но когда-то ведь в этой серии кто-то может выиграть второй раз подряд? И почему бы это не сделать волжанам на своём льду?
Силы соперников равны, и победит тот, кто меньше совершит ошибок. Игорь Ларионов и его подопечные свою порцию ляпов прекратят на своей арене. А значит, верх возьмут нижегородцы. Победа «Торпедо» в матче», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 5.10.
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