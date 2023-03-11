«Шальке» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» — «Боруссия» Д.
Ставка: победа «Боруссии» за 1.75.
«В последние недели мы много говорили о «Шальке». Говорили о том, что эта команда с точки зрения качества игры худшая в Бундеслиге. Говоря о «Боруссии», мы отмечали её победную серию, которая сейчас прервалась в Лондоне в матче Лиги чемпионов. Прямо скажем, там Дортмунд не показал убедительного футбола. Но с «Шальке» разница в классе всё-таки слишком большая. Плюс это дерби, это матч на все времена, это матч, который будет рассматриваться игроками «Боруссии» отдельно от всего происходящего.
Думаю, что у «Боруссии» большие шансы на победу. «Шальке» не выглядит командой… Да просто «Шальке» не «Челси», хотя и те и другие синие, но это не «Челси». Чистая победа «Боруссии» за 1.75 – отличная ставка.
Моя уверенность – 8 по 10-балльной системе. Потеряв Лигу чемпионов, Дортмунд будет делать ставку на чемпионат, чтобы всё-таки попробовать нагнать «Баварию», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 7.41.
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