Пётр Ян — Мераб Двалишвили: результат боя UFC, кто победил, судейские записки

12 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии турнира бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян встретился с грузином Мерабом Двалишвили.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).
Таким образом, Пётр Ян потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.
Ранее в соглавном бою россиянин Александр Волков победил представителя Молдавии Александра Романова. Также в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинесу единогласным решением судей. Никита Крылов одержал досрочную победу над представителем США Райаном Спэнном.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
Президент Bellator: мы ведём переговоры с Нганну.
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