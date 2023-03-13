«Милан» — «Салернитана»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Милан» — «Салернитана».

Ставка: сухая победа «Милана» за 1.89.

«Милан» находится в отличном расположении духа после долгожданного прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Клуб выстоял в Лондоне против «Тоттенхэма», сумев удержать минимальное преимущество, добытое дома, и осуществил мечту своих болельщиков, вновь попав в восьмёрку лучших клубов Европы в этом сезоне. В чемпионате дела у «россонери» тоже идут достаточно неплохо, хотя поражение от «Фиорентины» пока лишило их места в топ-4 таблицы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Салернитаны», то команда набрала неплохой темп, взяла четыре очка в двух прошлых турах и уже имеет солидный отрыв в семь очков от зоны вылета. Однако уровень оппозиции в этот период у «морских коньков» был, прямо сказать, не самый серьёзный, чем и обусловлены такие хорошие результаты. В Милане клубу не везёт, и он уступил оба раза в своих прошлых приездах к гранду.

На мой взгляд, в этой паре особой интриги ждать не стоит и принимающая сторона имеет колоссальное преимущество над противником и находится значительно ближе к победе. «Милану» крайне срочно нужны три очка для возобновления борьбы за зону Лиги чемпионов, и клуб будет играть только на выигрыш. «Салернитана» явно не в той «весовой категории», чтобы долгое время конкурировать на равных с таким серьёзным противником, и я считаю, что гости уступят и не сумеют отличиться», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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