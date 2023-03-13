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Евро-2024, отборочный тур: когда начало, расписание матчей, группы и участники

Евро-2024, отборочный тур: когда начало, расписание матчей, группы и участники
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Отборочный турнир Евро-2024 стартует 23 марта 2023 года матчем Казахстан — Словения. Финальная стадия запланирована на период с 14 июня по 14 июля 2024 года. 17-й чемпионат Европы по футболу пройдёт в Германии.

Матчи примут 10 городов. Матч-открытие чемпионата Европы пройдёт в Мюнхене, а финал – в Берлине, на легендарном «Олимпиаштадионе».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Составы групп и участники:

  • Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
  • Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
  • Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
  • Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
  • Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдавия.
  • Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
  • Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
  • Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
  • Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
  • Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Напрямую путёвки в финальный турнир получат 20 сборных, которые займут первые и вторые места в группах. Сборная Германии получила место в финальной стадии как хозяин турнира. Оставшиеся три путёвки разыграют 12 сборных, которые отберут, исходя из их выступления в Лиге наций УЕФА.

Сборная России не примет участия в отборочном турнире к Евро-2024 из-за украинских событий. Соответственно, не будет российской команды и в финальной части соревнований.

Экспресс с коэффициентом 45.5.

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