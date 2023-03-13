Евро-2024, отборочный тур: когда начало, расписание матчей, группы и участники

Отборочный турнир Евро-2024 стартует 23 марта 2023 года матчем Казахстан — Словения. Финальная стадия запланирована на период с 14 июня по 14 июля 2024 года. 17-й чемпионат Европы по футболу пройдёт в Германии.
Матчи примут 10 городов. Матч-открытие чемпионата Европы пройдёт в Мюнхене, а финал – в Берлине, на легендарном «Олимпиаштадионе».
Составы групп и участники:
- Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
- Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
- Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
- Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
- Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдавия.
- Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
- Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
- Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
- Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
- Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Напрямую путёвки в финальный турнир получат 20 сборных, которые займут первые и вторые места в группах. Сборная Германии получила место в финальной стадии как хозяин турнира. Оставшиеся три путёвки разыграют 12 сборных, которые отберут, исходя из их выступления в Лиге наций УЕФА.
Сборная России не примет участия в отборочном турнире к Евро-2024 из-за украинских событий. Соответственно, не будет российской команды и в финальной части соревнований.
Экспресс с коэффициентом 45.5.
Соболев: для меня честь играть в сборной России.
«ПСЖ» планирует купить семь футболистов в летнее трансферное окно.
Дзюба: для меня неважен статус капитана в «Локомотиве».
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