«Милан» — «Салернитана»: когда матч Серии А, во сколько начало и где смотреть

13 марта 2023 года состоится матч Серии А «Милан» — «Салернитана». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.27. Шансы «Салернитаны» оценены в 11.5. Заключить пари на ничью предлагается за 5.70.
Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Милан» — «Салернитана» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Ставки на то, что миланцы одержат победу со счётом 1:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 5.29.
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