«Порту» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Чемпионов «Порту» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.44.

«Порту» довольно успешно провел два прошлых поединка в рамках Примейры, добыв две уверенные победы. Однако и качество оппозиции в этот период у клуба было, прямо сказать, не самое высокое. В чемпионате «драконы» еще не утратили шансов побороться за титул, хотя отстают от «Бенфики» прилично. В первой игре в Милане португальцы выглядели не хуже противника по всем показателям, однако подвела реализация, что усложнило задачу по выходу в четвертьфинал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Интера», то здесь все тоже достаточно неплохо. Завоевать «скудетто» команде вряд ли, конечно, удастся, однако финишировать в топ-4 по итогам сезона вполне реально. «Нерадзурри» допустили пару осечек в трех прошлых турах Серии А и определенно попытаются исправиться в еврокубковой встрече. Минимальное преимущество после домашнего матча дает некоторые привилегии итальянцам, однако расслабляться им явно не стоит.

На мой взгляд, в этой паре шансы сторон на успех примерно равны и стоит ждать силового и бескомпромиссного футбола. Итальянские клубы знают толк в оборонительных построениях и «Интер», вероятнее всего, попытается сыграть вторым номером, ожидая своего шанса в контригре. «Порту» придется рискнуть на каком-то отрезке поединка, что добавит шансов «нерадзурри». Я считаю, что встреча не выявит победителя, учитывая все предматчевые расклады и силу оппонентов.

Экспресс с коэффицентом 13.65.

«Газпром» станет спонсором чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии.

Полузащитник «Спартака» Умяров пропустит три месяца после операции.

Агент: Сердар Азмун примет участие в товарищеском матче со сборной России.