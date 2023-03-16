«Бетис» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «МЮ».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.21.

«С самого начала было понятно, что «МЮ» достался крепкий соперник. «Бетис» — это типичный представитель испанского чемпионата, упрямый и неуступчивый, но первая игра была предопределена. Все дело в предыдущей игре «МЮ» с «Ливерпулем» (0:7), после которой «Бетису» крупно не повезло.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь вот матч с «Саутгемптоном» (0:0). Снова «МЮ» будет злой и снова сыграет с «Бетисом», пусть и на выезде. «МЮ» пропускает регулярно, в любом случае моменты у его ворот есть, а значит, «Бетис» забьёт, но и гости также забьют, плюс «Бетису» терять нечего.

Можно попробовать отыграть приличный дефицит, но для этого надо бежать вперёд, забивать и пропускать. В общем, ТБ (2.5) и обе забьют», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 12.00.

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