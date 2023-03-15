«Бетис» — «МЮ». Одной головной болью меньше

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Бетис» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.98. Успех испанцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бетис» — «МЮ» 16 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что матч «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» (16.03.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 16 марта состоится восемь ответных встреч 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье местный «Бетис» примет «Манчестер Юнайтед». Начало — в 20:45 мск.

В первом матче «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу со счётом 4:1. «Красные дьяволы» выглядели на голову сильнее соперника. Они всецело владели инициативой и вполне могли забить ещё больше. Спас севильцев от более крупного поражения опытный Клаудио Браво. Чилиец сделал целых девять сейвов.

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Примечательно, что с «Бетисом» манкунианцы столкнулись сразу же после крупного поражения во встрече с «Ливерпулем» (0:7). Как видно, много времени на реабилитацию им не потребовалось. Эрик тен Хаг провёл работу над ошибками. По некоторой информации, в качестве наказания голландец показывал футболистам нарезки матча с «Ливерпулем».

Единственное — после разгромной победы в матче с «Бетисом» «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с идущим на последнем месте в турнирной таблице АПЛ «Саутгемптоном» (0:0). Впрочем, результат не совсем закономерен. Встреча запомнилась несколькими противоречивыми решениями главного арбитра в пользу «святых».

В послематчевом интервью Эрик тен Хаг отметил, что судья повлиял на эту игру. Сначала на 34-й минуте он удалил Каземиро. Затем не назначил пенальти. После прострела Маркуса Рашфорда мяч попал в руку защитника «Саутгемптона» Армеля Белла-Котчапа. Передача была потенциально голевой, но арбитр почему-то решил не ставить 11-метровый удар.

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Так или иначе, даже вдесятером «МЮ» смотрелся очень собранно. Ему удавалось не только сохранить ворота на замке, но и самому создать ряд голевых моментов. Отличный шанс был у Рафаэля Варана после розыгрыша штрафного удара. Также запомнился дальний удар Бруну Фернандеша. Мяч переправил в штангу голкипер «святых» Гэвин Базуну.

«Бетис», в свою очередь, после разгромного поражения встретился с «Вильярреалом» в чемпионате Испании. Матч закончился ничейным результатом — 1:1. Хотя «жёлтая субмарина» больше владела мячом и нанесла больше ударов, в том числе в створ.

Как и в прошлом сезоне, зелёно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице. В 25 турах они одержали только 12 побед. Также шесть раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах потерпели поражения, в том числе во встречах с «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико» (во всех трёх случаях 1:2).

Чаще всего «бетикос» попросту не хватает глубины и качества состава для того, чтобы цепляться за хорошие результаты в матчах с лидерами Ла Лиги. О многом говорит и то, что лидером клуба из Севильи остаётся 41-летний Хоакин. Полузащитник находится в неплохой физической форме, но возраст, так или иначе, сказывается на его выступлениях.

И Хоакин далеко не единственный ведущий игрок «Бетиса», которому за 30. Также в полузащите играет 36-летний Андрес Гуардадо. Быстрых и выносливых футболистов в составе зелёно-белых можно по пальцам сосчитать. У «Манчестер Юнайтед» куда лучше комплектация. Плюс в его чемпионате гораздо выше конкуренция.

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В последних 25 матчах во всех официальных турнирах манкунианцы потерпели всего лишь два поражения. Помимо «Ливерпуля», они уступили лидирующему «Арсеналу» (2:3). Также «МЮ» четыре раза сыграл вничью. Во всех остальных матчах одержал победы, порадовав своих болельщиков результативностью.

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Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» 16 марта 2023 года

«Манчестер Юнайтед» продолжает постепенно прогрессировать под чутким руководством тен Хага. Он добыл великолепные результаты в последних 25 матчах во всех турнирах, показав отменный футбол. «Красные дьяволы» с разгромным счётом выиграли первый матч. Скорее всего, сделают это и в ответном. «Бетис» менее стабилен. Конкуренция в его чемпионате не так велика.

Состав у зелёно-белые хуже, чем у манкунианцев. Слишком много медленных и возрастных игроков, которые при этом являются ведущими. Поэтому рекомендуем сделать ставку на победу «МЮ» за коэффициент 1.98 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Поставить его можно на любой матч, в том числе Лиги Европы.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.98.

Экспресс с коэффициентом 9.67.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов» с коэффициентом 3.04.

Холанд: моя суперсила – забивать голы.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Рома» с коэффициентом 3.25.

Клопп: даже если шанс пройти «Реал» всего 1%, мы должны пытаться.