«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Адмирал».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.57.

«На первый взгляд, «Ак Барсу» на втором этапе плей-офф должно быть тяжелее, чем на первом. Если уж «большим татарам» пришлось прилично повозиться с восьмой командой Востока, то с седьмой придется корячиться ещё больше. С другой стороны, на поверхности лежит несколько нюансов. Во-первых, «татарская битва» оказалась весьма принципиальной и «Адмиралу» этой принципиальности взять просто неоткуда. Во-вторых, это только визуально «Ак Барсу» пришлось с «Нефтехимиком» помучиться. 4-2 – вполне нормальный счёт, говорящий о приличном преимуществе, а всё, что осталось за пределами табло, уже подёргивается дымкой истории.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Далее, выражаясь военным языком, «Адмирал» пошел на сверхсрочную, тогда как «Ак Барс» изначально, как было в царские времена, заряжался на 25 лет службы. Такой у казанцев статус, что меньше чем на финал конференции им заряжаться нельзя – не поймут.

Иными словами, «большим татарам» для вышеупомянутого финала конференции надо постараться избежать второй поездки на Дальний Восток. Чем такая закончилась для «Салавата», все ещё помнят. Избежать этой поездки «барсы» могут, победив в серии 4-0 или 4-1. Думаю, именно 4-1 в пользу лидера Востока и является наиболее вероятным результатом серии. И для этого «Ак Барсу» надо достаточно уверенно побеждать в первом матче, что он и должен сделать. В матче с тоталом выше 4.5. И – в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 12.00.

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