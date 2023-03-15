«Ак Барс» — «Адмирал», первый матч. Мегазвёзды верны Билялетдинову

16 марта состоится первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.57, успех клуба из Владивостока оценён экспертами в 5.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 16 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» Казань — «Адмирал» Владивосток (16.03.2023)

В континентальной хоккейной лиге на 16 марта запланированы две встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим первому матчу 1/4 финала турнира между «Ак Барсом» и «Адмиралом», который пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Казанцы на классе прошли «Нефтехимик» со счётом 4-2 в серии. Во многом благодаря тому, что Зинэтула Билялетдинов нашёл подход к игре Александра Радулова, который на старте слишком сильно показывал свой пыл и характер, получая удаления и подставляя команду. Однако в последних играх клуб преобразился.

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«Ак Барс» научился отвечать на провокации заброшенными шайбами. Плюс не стоит забывать класс игроков. Так как у Зинэтулы в составе, помимо Александра Радулова, который стал капитаном перед стартом плей-офф, ещё есть Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов и другие.

Дмитрий Воронков, Станислав Галиев и Александр Радулов забросили по четыре шайбы за шесть игр. Вячеслав Войнов же стал лучшим по передачам, у него пять ассистов за шесть игр. Казанцы всем показывают, что в этом плей-офф они точно готовы идти за Кубком Гагарина.

«Адмирал» стал открытием этого плей-офф, за шесть матчей подопечные Леонида Тамбиева смогли обыграть неуступчивый «Салават Юлаев» со счётом 4-2 в серии. Всё благодаря тактике тренера. Состав по сезону имел отличные показатели в обороне на Востоке со 139 пропущенными шайбами, не забывая про нападение — 131 заброшенная шайба.

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Меньше пропустил только «Локомотив» — 122, но он играет на Западе. При этом «Адмирал» — первый клуб Востока, который выиграл серию с седьмым посевом или ниже. Задачу-минимум Тамбиев уже выполнил, так как команда ещё ни разу не выходила в 1/4 финала плей-офф. Поможет ли оборонительная тактика с казанцами?

Леонид Тамбиев придерживается философии сборной Финляндии. Команда старается быть похожей, беря за образ чемпионов. Это похвально, но снова серия начинается в гостях, вновь перелёты, это также сказывается на состоянии хоккеистов и их игре.

Однако в этом сезоне «Ак Барс» четыре раза обыгрывал «Адмирал», дважды на своём льду и дважды в гостях. Для Тамбиева это должен быть тревожный звонок. И всё же плей-офф — это не регулярный чемпионат, здесь на кону совсем другие ставки, и если дома казанцы будут чувствовать себя уверенно, то что же будет с гостевыми играми?

Камил Гаджиев высказал мнение, что «Ак Барс» с «Нефтехимиком» в первом раунде испытывал проблемы, катаясь по Татарстану, но чего ждать в играх за шесть тысяч километров от дома? Будет непросто, но пока «Ак Барс» играет дома, а значит, покажет наилучший результат.

Состав готов, мотивирован, уроки первой серии учтены. Плюс дома отменная поддержка трибун, но ждать голевого матча мы бы не решились, «Адмирал» играет строго в обороне и не позволяет соперникам хозяйничать у своих ворот. Потому пока проверим ставку на победу «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.87.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 16 марта 2023 года

Казанцы не без труда прошли «Нефтехимик», но уроки первого раунда усвоены. «Адмирал» же совершил то, чего раньше ему не удавалось. Благодаря умению подстраиваться под соперника казанцы уже обыгрывали владивостокский клуб дома и в гостях. Сейчас шансы «барсов» весомые, но с результативностью мы бы пока подождали, ведь «Адмирал» по ходу сезона очень мало пропускал, потому пока остановимся на победе хозяев через тотал меньше.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 9.67.

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