«Фенербахче» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Фенербахче» – «Севилья» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.78.
«Понятно, что есть Кубок России, есть Лига чемпионов, но не забываем и про Лигу Европы. Здесь ответные матчи. В Турцию в гости к «Фенербахче» в Стамбул отправляется «Севилья», победившая в домашней встрече 2:0. В последнем туре чемпионата Испании севильцы одержали волевую победу над «Альмерией» (2:1). Форму набирает Лукас Окампос, он наконец-то начал забивать. Хороший гол головой забил Эрик Ламела.
«Севилья», конечно, помощнее, поразнообразнее выглядит, чем нынешний «Фенербахче». Но у «Севильи» есть большие проблемы в обороне. В первой игре «Севилья» могла пропустить от турецкого клуба. И, скорее всего, она пропустит на выезде. В гостях у «Севильи» не всегда получаются удачные матчи. Недавняя игра в Мадриде с «Атлетико» — тому свидетельство, да и встреча с ПСВ на прошлой стадии Лиги Европы тоже, когда проиграли 0:2, пропустив в концовке.
«Фенер» не играл после матча в Севилье. Какие-то матчи чемпионата Турции были перенесены, какие-то — отменены. Стамбульцы спокойно готовились к этой встрече. Для турецкого клуба Лига Европы — большой турнир, важный. Плюс будет сумасшедшая поддержка болельщиков. «Фенер» побежит вперёд и попытается отыграть гандикап в два мяча.
Но у «Севильи» хорошие игроки в группе атаки. Я уже упоминал Окампоса и Ламелу. Есть Ракитич, неувядающий Хесус Навас. Мне кажется, здесь вполне может быть обмен голами. Мой прогноз – обе забьют за 1.78», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.00.
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