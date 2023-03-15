«Фенербахче» — «Севилья». А это камбэк!

16 марта 2023 года состоится матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Севилья». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу турецкого клуба можно с коэффициентом 2.25. Шансы севильцев оценены в 3.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Севилья» 16 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Фенербахче» — «Севилья» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.90. Ставки на то, что будет ничья со счётом 1:1, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Севилья» (16.03.2023)

«Севилья» в первом матче с «Фенербахче» одержала победу со счётом 2:0. Теперь красно-белые отправляются в Турцию с целью сыграть как минимум вничью.

«Фенербахче» уступил «Севилье» в Испании со счётом 0:2 благодаря голам Жоана Жордана и Эрика Ламелы во втором тайме. Команда испытывала трудности на протяжении всего сезона, и вряд ли в Стамбуле будет проще.

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«Фенербахче» не играл с момента первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Землетрясение в Турции стало причиной переноса матчей. До поражения в первой игре 1/16 финала Лиги Европы «канарейки» имел семиматчевую беспроигрышную серию, из которой шесть встреч завершились победами.

«Севилья» продолжает то загораться, то остывать во всех соревнованиях. Три из последних пяти матчей во всех соревнованиях закончились поражениями. В этом сезоне красно-белые не очень удачно путешествуют, их результаты во всех соревнованиях составляют шесть побед, семь ничейных исходов и восемь поражений.

«Фенербахче» отлично играет дома в этом сезоне и будет надеяться, что поддержка трибун поможет выиграть в матче с «Севильей».

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В этом сезоне «канарейки» показали хороший результат, выиграв в 16 встречах, три закончив ничейным результатом и потерпев в двух матчах поражения. Разница забитых и пропущенных мячей в этом сезоне составляет +33. В 21 матче дома «Фенербахче» девять раз играл всухую.

Тренер «канареек» Жорже Жезуш может остаться без Сердара Дурсуна из-за растяжения мышц. Защитник Густаво Энрике страдает от физического дискомфорта и может пропустить матч. Полузащитники Эзган Алиоски и Луан Перес также могут пропустить матч из-за физического дискомфорта.

Тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли будет обходиться без Карима Рекика из-за травмы сухожилия. Алехандро Гомес, скорее всего, пропустит игру из-за мышечной травмы.

В этом сезоне в отличной форме находится Юссеф Эн-Несири, забивший 12 мячей во всех соревнованиях. Все они были забиты с открытых позиций. Эн-Несири — единственный игрок «Севильи», забивший 10 и более голов.

Эннер Валенсия лидирует среди игроков «Фенербахче» с 25 голами в этом сезоне во всех соревнованиях. Он проводит потрясающий сезон. Бывший игрок «Челси» Миши Батшуайи забил 13 голов во всех соревнованиях. Диего Росси лидирует в команде по количеству передач – семь ассистов.

«Фенербахче» хорошо играет дома, и это должно привести к победе турецкой команды в очном матче. «Канарейки» будут стремиться забить гол, чтобы преодолеть преимущество «Севильи». Турецкому клубу нужно выиграть с разницей минимум в два мяча, а лучше в три, что позволит им сократить отставание от «Севильи» и выйти в четвертьфинал.

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