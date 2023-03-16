Прогноз на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Адмирал» с коэффициентом 2.35

Представляем вашему вниманию прогноз на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал».

Ставка: ТМ 3.5 за 2.35.

«Ак Барс» оставил двойственное впечатление по итогу серии плей-офф с «Нефтехимиком». Билялетдинов не сумел выбрать одну тактическую схему, а постоянно подстраивался под соперника. В итоге «барсы» лишились главного козыря — крепкой обороны. Не без нервов им удалось пройти в полуфинал Востока. Теперь у Билялетдинова вполне предсказуемый оппонент. Тамбиев использует похожие принципы построения схемы игры, что позволит «Ак Барсу» вернуться к привычной тактике удушения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Адмирал» стал открытием не только регулярного чемпионата, но и Кубка Гагарина. Команде предрекали быстрый вылет от мощного «Салавата Юлаева», но Леонид Тамбиев сумел поймать в сети Виктора Козлова. Главный тренер зелёных не нашёл противоядия от изощрённых защитных схем «моряков» и капитулировал по итогу шести матчей. Крепкая оборона и своевременные подключения в атаку защитников «Адмирала» теперь станут головной болью для тренерского штаба «барсов».

Леонид Тамбиев не зря назвал стиль своей команды в плей-офф противным. Для клуба из Казани будет сложной задачей вскрыть эшелонированную оборону соперника. Кроме того, необходимо опасаться молниеносных контратак «моряков». Вряд ли хоккеисты побалуют зрителей результативной серией. В пользу нашей версии и история личных встреч в Казани — в четырёх последних матчах в основное время заброшено ровно по две шайбы. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 3.5 шайбы за 2.35. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Экспресс с коэффициентом 12.00.

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