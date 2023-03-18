«Атлетико» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Примеры «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.26.

«Атлетико» находится в очень приличной форме в текущем году, не уступил ни разу в основное время за этот период и добыл четыре победы в пяти прошлых турах Примеры. Коллектив вновь наладил качественную игру в обороне и практически не ошибается сзади, а в родных стенах и вовсе смотрится шикарно по всем параметрам. «Матрасники» вполне по делу захватили третью строчку таблицы и вряд ли с таким качеством игры уступят её конкурентам, однако подняться выше будет довольно непросто.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Валенсии», то клуб в этом сезоне совершенно не впечатляет и по праву борется лишь за выживание, хотя по именам и классу этого не скажешь. Команда нестабильна, не лучшим образом выглядит в гостевых играх и почти не берёт очки в противостояниях с топами лиги. Опасная зона находится в непосредственной близости, что должно активизировать «летучих мышей» перед выездом в столицу, где им не везёт долгие годы.

На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и ждать сенсации от матча не стоит. «Атлетико» играет при родных трибунах и находится в отличном тонусе, чего не скажешь о гостевом коллективе, который уступает противнику по всем параметрам. «Валенсия» может избежать разгрома с подобной мотивацией, но зацепиться за очки ей будет крайне непросто, и я считаю, что гости уступят вчистую.

Экспресс с коэффициентом 36.00.

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