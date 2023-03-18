«Удинезе» — «Милан»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Удинезе» – «Милан» в 27-м туре Серии А сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.82.

«Милан» проводит очень неровный сезон. С одной стороны, удалось пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, где его ждёт лидер Серии А «Наполи», а с другой – был не так давно провал, когда очень много пропускали, команда уже никак не может защитить своё чемпионство, вылетели из Кубка Италии, проиграли Суперкубок. В последнее время у миланцев дела пошли на лад, но в прошлом туре не выиграли у «Салернитаны» дома, до этого было поражение от «Фиорентины». То есть дела улучшились, но только в сравнении с тем, что было раньше, плюс победа над «Тоттенхэмом» сглаживает ситуацию. Что объединяет встречи «россонери» – везде тотал меньше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, и в этом матче правильно ставить на тотал меньше 2.5 мяча. «Удинезе» дома очень опасен, раскрываться с ним не стоит. «Милан» это понимает и наверняка сыграет от соперника. Хозяева тоже не полетят сразу на такого оппонента, который запросто может наказать за счёт класса исполнителей. Вряд ли тут увидим много забитых мячей», — сказал Титов.

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