«Барселона» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.

«26-й тур чемпионата Испании, центральный матч в Европе. В последнее время преимущество за «Барсой» в этом противостоянии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» идёт на первом месте, девять очков отрыва от «Реала». С точки зрения турнирной таблицы игра решает не так уж много, ведь «Барса» в любом случае сохранит первую строчку.

Тем не менее игры между этими командами всегда стоят особняком и всегда получаются очень интересными.

С учётом того, что турнирного веса не так много, атака будет преобладать над обороной. Здесь нечего бояться, никому не страшно проиграть, можно показать свои лучшие качества в атаке.

«Барселона» – фаворит. «Реал» на неделе уже сыграл против «Ливерпуля», должен быть уставшим. Однако мадридцы набрали хорошую форму и бой дадут. Думаю, что будет интересная игра с большим количеством голов», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 16.00.

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