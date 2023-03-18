«Барселона» — «Реал». Интрига «эль класико» закручена

19 марта 2023 года состоится матч Примеры «Барселона» — «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.18. Шансы мадридцев оценены в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.55.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Реал» 19 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Барселона» — «Реал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.95. Ставки на то, что победу одержат каталонцы со счётом 1:0, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (19.03.2023)

В воскресенье на «Камп Ноу» встретятся заклятые соперники — «Барселона» и «Реал», и гонка за титул чемпиона Ла Лиги накалится до предела.

После 25 матчей чемпионата возглавляющая таблицу «Барселона» опережает идущий на втором месте «Реал» на девять очков, а занимающий третье место «Атлетико» отстаёт от «сливочных» на восемь очков.

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Победа подопечных Хави позволит сделать огромный скачок к титулу. Однако победа «Реала» сократит разрыв до шести очков.

Справедливости ради следует отметить, что «Барселона» до сих пор проводила впечатляющий сезон в Ла Лиге, проиграв лишь 2 матча из 25. Клуб набрал 65 очков из 75 возможных в этом сезоне. Каталонцы находятся в идеальной позиции для получения титула чемпиона Ла Лиги впервые с 2018–2019 годов.

В этом сезоне команда Хави забила 47 голов, пропустив при этом всего восемь. Кроме того, из 25 матчей чемпионата она сохранила ворота сухими в 19 матчах.

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Избежав поражений в каждом из 12 последних домашних матчей, «Барселона» будет надеяться на ещё один положительный результат в воскресенье.

Что касается «Реала», то в этом сезоне он выиграл 17 из 25 матчей Примеры, пять раз сыграв вничью и трижды уступив. Хотя «сливочные» являются лучшими бомбардирами чемпионата с 50 голами, в этом сезоне они пропустили на 11 мячей больше, чем «Барселона».

Подопечные Карло Анчелотти проиграли только один из последних 10 матчей во всех соревнованиях, хотя это поражение было во встрече с «Барсой».

Стоит также отметить, что «Реал » избежал поражений в 40 из 46 последних матчей, так что в эти выходные он обязательно даст бой.

В Ла Лиге «Барселона» выиграла только одну из семи последних встреч с мадридцами, потерпев при этом пять поражений.

В эти выходные каталонцы останутся без двух ключевых игроков — Педри и Дембеле — из-за травм. С другой стороны, Давид Алаба — единственный травмированный игрок «Реала», отсутствующий на данный момент, что означает, что у Анчелотти есть много вариантов для выбора.

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Поскольку в воскресенье на карту будет поставлено так много, ожидается, что встреча «Барселоны» и «Реала» будет напряжённой и осторожной. По этой причине прогнозируем, что «эль класико» закончится вничью на «Камп Ноу». Поставить на этот исход в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 3.55. Всем, кто пройдёт регистрацию, подарят фрибет 2000 рублей. Он будет доступен в приложении.

Ставка: ничья за 3.55.

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