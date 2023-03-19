Елена Рыбакина — Арина Соболенко: эксперты назвали фаворита финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Сегодня на крупном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе состоится финал в женском одиночном разряде между Еленой Рыбакиной из Казахстана и Ариной Соболенко из Беларуси. Начало — в 23:00 мск.
Эксперты «Фонбет» считают фаворитом теннисистку из Беларуси: поставить на победу Арины Соболенко можно за 1.60. Шансы Елены Рыбакиной оценили коэффициентом 2.35.
По мнению аналитиков «Фонбет», встреча будет затяжной. Поставить на ТБ 20.5 гейма можно с коэффициентом 1.52. На ТМ 20.5 дают коэффициент 2.35. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей для ставки на этот или любой другой матч.
Экспресс с коэффициентом 16.00.
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