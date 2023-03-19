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Карлос Алькарас — Даниил Медведев: эксперты назвали фаворита турнира в Индиан-Уэллсе

Карлос Алькарас — Даниил Медведев: эксперты назвали фаворита турнира в Индиан-Уэллсе
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Сегодня ночью на крупном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе состоится финал в мужском одиночном разряде между испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведевым. Начало — не ранее 2:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты «Фонбет» считают фаворитом испанца: поставить на победу Алькараса можно за 1.80. Шансы Медведева оценили коэффициентом 2.00.

По мнению аналитиков «Фонбет», встреча будет затяжной. Поставить на ТБ 21.5 гейма можно с коэффициентом 1.48. На ТМ 20.5 дают коэффициент 2.45. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей для ставки на этот или любой другой матч.

Экспресс с коэффициентом 16.00.

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