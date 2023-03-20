«Торпедо» — СКА: эксперты назвали фаворита третьего матча серии плей-офф КХЛ

20 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Торпедо» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех нижегородцев оценён экспертами в 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 7.38.

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