Прогноз на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА с коэффициентом 2.25

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.25.

«Торпедо» во второй встрече серии словно забыло о необходимости защищать собственные ворота. Автозаводцы яростно рубились в открытом хоккее с победителем регулярного чемпионата и были близки к успеху. Они проиграли со счётом 4:5, но оставили надежду болельщикам на успешные матчи в Нижнем Новгороде. На третью и четвёртую игры серии раскуплены все билеты, поэтому поддержка фанатов хозяевам обеспечена. На домашней арене Ларионов вряд ли будет отказываться от фирменного атакующего хоккея.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тренерский штаб СКА остался доволен результатом второй игры серии, но не её содержанием. Слишком много вольностей позволяла защита армейцев сопернику, по мнению Романа Ротенберга. Есть обоснованные претензии к голкиперу Дмитрию Николаеву, который в паре моментов с пропущенными шайбами вполне мог потащить броски. Неплохо действовал форвард Хайруллин, дважды отдавший результативную передачу партнёрам по звену.

«Торпедо» верно своим принципам и в плей-офф. Были сомнения, что Игорь Ларионов в кубковых встречах станет «сушить» игру. Болельщики ждут от автозаводцев яркой, атакующей игры и обязательно её увидят. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 7.38.

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