«Металлург» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.78.

«По сложившейся ещё в прошлом веке (причём не в самом его конце) традиции данные соперники азартно метелят друг друга в основном на собственных площадках. И на этот раз соперники решили традициям не изменять, после чего «Авангард» дважды напихал «Магнитке». И теперь «ястребы» отправляются в Магнитогорск, чтобы там получить за здорово живёшь. То есть ничто не ново под Луной, и надо только знать историю противостояния клубов. А у этих история богатая и берёт своё начало между прочим ещё с третьего эшелона отечественного хоккея, когда «Авангард» ещё был «Аэрофлотом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

На основании этой традиции автор этих строк и сделал два правильных прогноза о победах «Авангарда» в двух первых матчах серии. А теперь с лёгкой душой делает прогноз о победе «Магнитки» в третьем матче. Потому что матч будет в Магнитогорске. Нетрудно предположить достаточно весёлый и разухабистый в голевом отношении матч с тоталом, превышающим 4.5. По итогам же матча «Магнитка» не мытьём так катаньем, но одолеет «ястребов» даже в том случае, если это произойдёт в каком-нибудь из овертаймов ближе к утру. Потому что традиции – великая вещь и их надо чтить», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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