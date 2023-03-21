«Металлург» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард».
Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.78.
«По сложившейся ещё в прошлом веке (причём не в самом его конце) традиции данные соперники азартно метелят друг друга в основном на собственных площадках. И на этот раз соперники решили традициям не изменять, после чего «Авангард» дважды напихал «Магнитке». И теперь «ястребы» отправляются в Магнитогорск, чтобы там получить за здорово живёшь. То есть ничто не ново под Луной, и надо только знать историю противостояния клубов. А у этих история богатая и берёт своё начало между прочим ещё с третьего эшелона отечественного хоккея, когда «Авангард» ещё был «Аэрофлотом».
На основании этой традиции автор этих строк и сделал два правильных прогноза о победах «Авангарда» в двух первых матчах серии. А теперь с лёгкой душой делает прогноз о победе «Магнитки» в третьем матче. Потому что матч будет в Магнитогорске. Нетрудно предположить достаточно весёлый и разухабистый в голевом отношении матч с тоталом, превышающим 4.5. По итогам же матча «Магнитка» не мытьём так катаньем, но одолеет «ястребов» даже в том случае, если это произойдёт в каком-нибудь из овертаймов ближе к утру. Потому что традиции – великая вещь и их надо чтить», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.26.
Форвард «Вашингтона» Кузнецов выбыл из строя из-за травмы.
«Филадельфия» вызвала российского защитника Замулу из фарм-клуба.
- 21 марта 2023
-
11:00
-
10:00
- 20 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 18 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00