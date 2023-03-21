Иран — Россия: дата товарищеского матча, во сколько начало, кто фаворит

В четверг, 23 марта, в Тегеране на стадионе «Азади» пройдёт товарищеский матч, в котором сборная Ирана на своём поле примет национальную команду России. Информации о трансляции матча на территории России пока что нет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Начало встречи намечено на 20:00 мск. Для сборной России этот матч станет первым в 2023 году. Российский футбол всё ещё остаётся под санкциями со стороны ФИФА и УЕФА.

Букмекеры считают фаворитом этой встречи сборную Ирана: сделать ставку на успех хозяев поля можно за 2.25. Успех подопечных Валерия Карпина оценён коэффициентом 3.27. Ничья идёт за 3.30.

Эксперты не ожидают результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, тогда как тотал меньше 2.5 — за 1.68. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.92.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

Соболев: допинг-офицер разбудил нас с Бариновым в пять утра.

Норманн: вообще не хочу говорить о национальной команде Норвегии.

Карпин прокомментировал скандал из-за фотографии с эстонскими футболистами.