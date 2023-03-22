Прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Питтсбург»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Питтсбург».
Ставка: победа «Колорадо» за 2.02.
«Колорадо» пребывает в отличной игровой форме. За последний месяц «лавины» выиграли в 13 из 17 последних игр, продемонстрировав убойную результативность — 67 заброшенных шайб на этом отрезке. Микко Рантанен и Натан Маккиннон ударно действовали в серии последних 17 игр — набрали 24 (13+9) и 29 (13+16) очков соответственно.
Благодаря этому спурту команда Джареда Беднара поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, сократив отставание от лидирующего «Вегас Голден Найтс» до четырёх очков при имеющейся игре в запасе.
Также у прошлогоднего победителя Кубка Стэнли заметно повысилось качество игры в обороне. «Колорадо» пропускает в среднем по 2,72 шайбы за игру (восьмой показатель). Александр Георгиев смог по-настоящему раскрыть свой потенциал — отразил 92,0% из 1580 бросков — второй показатель среди вратарей с наибольшим количеством игрового времени. Только Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» эффективнее справляется с угрозами собственным воротам.
«Питтсбург» после хорошего отрезка вновь захандрил. Подопечные Майка Салливана подходят к грядущей встрече с серией из четырёх поражений с суммарным счётом 7:18. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Колорадо» за 2.02.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
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