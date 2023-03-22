Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Евро-2024 Казахстан — Словения.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38.

Сборная Казахстана стала одной из главных сенсаций Лиги наций в 2022 году. Команда Магомеда Адиева заняла первое место в квартете C3, опередив Азербайджан, Словакию и Беларусь. Немаловажно заметить, что все три домашних матча закончились для Казахстана победами. Искусственный газон «Астана-Арены» остаётся важным преимуществом для сборной, тогда как матчи на выезде даются Казахстану очень тяжело.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Редко даются победы в гостях и сборной Словении. За последние полтора года команда Матьяжа Кека выиграла лишь два из 13 последних матчей на выезде. Однако при этом сразу пять из семи последних гостевых игр словенцев завершились вничью.

Первые матчи под руководством Магомеда Адиева во главе сборной выходили достаточно осторожными, однако затем Казахстан разыгрался и стал больше позволять своим соперникам. В четырёх из пяти последних игр с участием казахстанской команды забивалось ровно три мяча. Более двух голов было зафиксировано и в четырёх из шести последних игр Словении. Поставим на тотал больше 2.5 мяча.

Экспресс с коэффициентом 6.43.

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