Испания — Норвегия: прогноз Эдуарда Мора на игру отбора Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Испания — Норвегия.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.07.

«Первый тур отбора к чемпионату Европы. Встреча пройдет в Малаге. Надо сказать, что у сборной Испании сменился тренер. Но при этом состав изменился не сильно, особенно в линии атаки. По сути, мы видим те же лица.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Интрига в том, как будут между собой взаимодействовать Гави и Себальос, так как между игроками «Барселоны» и «Реала» был конфликт. Интересно, удастся ли им в сборной найти взаимопонимание.

У Норвегии не сыграет главная звезда Холанд. Безусловно, это сильно скажется на атакующем потенциале сборной Норвегии. Если с Эрлингом сборная могла претендовать на ничью, то без него сделать это сложно.

По традиции Испания заберет мяч. Но тех бесконечных перекатов, как при Энрике, мы не увидим. Команда будет больше и ярче атаковать.

Испания – сильная команда. Играя дома, они без проблем победят. Новому тренеру очень важно начать свой путь с уверенной победы», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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