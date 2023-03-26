Россия — Ирак: ставка Александра Мостового на товарищескую встречу

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Ирак.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.46.

«Сборная России неплохо выглядела в стартовом отрезке матча с Ираном, отличилась и до перерыва смогла удержать победный счёт. Однако во втором тайме команда пропустила быстрый ответный мяч, и встреча завершилась ничейным исходом. Россиянам нужна победа для поднятия духа в коллективе, и ближайший соперник подходит для этой цели как нельзя лучше, учитывая существенную разницу в классе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ирак выиграл не так давно Кубок наций Персидского залива, но качество оппозиции в этом турнире было, прямо сказать, не самое высокое. Сборная редко выступает против классных коллективов и чаще всего проигрывает в подобных случаях. В прошлом году иракские футболисты вчистую проиграли Мексике, да и с Ираном не показали равной конкуренции и уступили.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи 26 марта 2023, воскресенье. 18:00 МСК Россия Не начался Ирак Кто победит в основное время? П1 X П2

На мой взгляд, это противостояние пройдёт под диктовку домашнего коллектива. Россия нуждается в победе и попытается подарить своим болельщикам зрелищный футбол и уверенный выигрыш. По всем параметрам россияне превосходят противника, и Ираку будет практически невозможно остаться сухим. Считаю, что гости пропустят не раз и не два, а сами так и не смогут отличиться», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.97.

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