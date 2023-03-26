Россия — Ирак: ставка Александра Мостового на товарищескую встречу

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Ирак.
Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.46.
«Сборная России неплохо выглядела в стартовом отрезке матча с Ираном, отличилась и до перерыва смогла удержать победный счёт. Однако во втором тайме команда пропустила быстрый ответный мяч, и встреча завершилась ничейным исходом. Россиянам нужна победа для поднятия духа в коллективе, и ближайший соперник подходит для этой цели как нельзя лучше, учитывая существенную разницу в классе.
Ирак выиграл не так давно Кубок наций Персидского залива, но качество оппозиции в этом турнире было, прямо сказать, не самое высокое. Сборная редко выступает против классных коллективов и чаще всего проигрывает в подобных случаях. В прошлом году иракские футболисты вчистую проиграли Мексике, да и с Ираном не показали равной конкуренции и уступили.
На мой взгляд, это противостояние пройдёт под диктовку домашнего коллектива. Россия нуждается в победе и попытается подарить своим болельщикам зрелищный футбол и уверенный выигрыш. По всем параметрам россияне превосходят противника, и Ираку будет практически невозможно остаться сухим. Считаю, что гости пропустят не раз и не два, а сами так и не смогут отличиться», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.97.
Карпин сообщил, что Селихов не сыграет с Ираком из-за болезни.
Капитан сборной Ирака Аднан: уровень российского футбола очень высокий.
Галактионов заявил, что не просил Баринова оставаться в «Локомотиве».
- 26 марта 2023
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 марта 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30