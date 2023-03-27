Ирландия — Франция: прогноз Алексея Гасилина на матч квалификации чемпионата Европы

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Ирландия – Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.94.

«Ирландцы начинают путь в этом отборочном турнире с домашней игры с одной из лучших сборных в мире. До этого они проводили товарищеский матч с командой Латвии и добились победы со счётом 3:2. Было бодрое начало, повели со счётом 2:0, но в конце первого тайма два подхода сборной Латвии к воротам ирландцев закончились взятием ворот. Если говорить про защиту сборной Ирландии, то там не всё так надёжно. Дара О’Ши из «Вест Бромвича» допускал много брака и проигрывал борьбу. Молодой Коллинз из «Вулверхэмптона» провёл далеко не выдающийся матч.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне даже тяжело представить, что с ними сделают французы. Ирландия — это команда про характер и борьбу. Дома они будут упираться, плюс и схема у них очень оборонительная 5-3-2. Не верю, что они очень долго смогут продержаться с Францией, ведь «трёхцветные» начали отбор с победы над главным конкурентом в группе командой Нидерландов. Обыграли их дома со счётом 4:0. Уже к 20-й минуте счёт был крупным. Если кто-то не смотрел эту игру и думает, что матч был в одну калитку, то ошибается.

Голландцы тоже создавали моменты, и даже новая система подсчёта опасных моментов xG отдала голландцам 1,69, а Франции 1,71. То есть по ожидаемым голам команды вполне могли сыграть вничью, но французы продемонстрировали мощь и опыт. Мбаппе, получив капитанскую повязку, стал играть ещё лучше. Гризманн, который сильно расстроился, что не он стал новым капитаном, тоже феерит на зелёном прямоугольнике. Что-то ещё добавить о сборной Франции мне уже сложно. Для меня это сильнейшая сборная на данный момент. У неё есть суперскамейка, где любой игрок при выходе на замену точно усиливает игру», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 8.59.

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