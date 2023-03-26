Ирландия — Франция. Мбаппе включит щадящий режим

Килиан ведёт команду к очередной победе, но голов много не будет.

27 марта 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 Ирландия – Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.48. Шансы эстонцев оценены в 8.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.30.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Ирландия — Франция 27 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» не считают, что встреча Ирландия – Франция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.88. Ставки на то, что французы победят со счётом 2:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Ирландия — Франция (27.03.2023)

Ирландия приедет на эту встречу, выиграв два последних матча. Оба были товарищескими: победила Мальту со счётом 1:0 и выиграла у Латвии — 3:2 на прошлой неделе.

В последней игре ирландцы вели с преимуществом в два мяча, но затем пропустили два гола, и счёт стал равным. Чидози Огбене забил победный мяч, но этот матч будет гораздо сложнее.

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До этих двух побед Ирландия уступила в четырёх из семи последних матчей. С 2010 года сборная не проигрывала дома отборочные матчи чемпионата Европы, но этот рекорд находится под угрозой срыва.

Франция выиграла шесть из восьми последних матчей. В двух других она проиграла: на чемпионате мира Тунису (без мотивации) и в финале уступила Аргентине в серии пенальти. Мбаппе будет стремиться забивать ещё больше после того, как забил пять голов в двух последних матчах за сборную.

«Трёхцветные» не уступали в последних восьми отборочных матчах Евро, причём три из них были выиграны на выезде всухую. Франция не знает поражений в последних семи очных встречах с Ирландией.

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Франция будет всеми силами стремиться одержать вторую победу в группе. Поражение в финале ЧМ-2022 не ослабило команду, что она уже доказала, разгромив Нидерланды – 4:0. Мбаппе находится в хорошей форме, оформив дубль и сделав один ассист в последней встрече.

Ирландия в последнее время одержала несколько побед в товарищеских матчах, но всё ещё нестабильна. Также для неё будет большим ударом, если Коулман пропустит матч. Поэтому рекомендуем сделать ставку на победу Франции со счётом 2:0 за коэффициент 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Франции со счётом 2:0 за 6.50.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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