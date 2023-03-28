Грузия — Норвегия: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации Евро-2024

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура отборочного турнира к Евро-2024 Грузия – Норвегия.
Ставка: Грузия не проиграет за 1.73.
«В Грузии связывают большие надежды и со своей сборной, и с начавшейся отборочной кампанией. Кажется, что долгожданная квалификация на крупный турнир на этот раз вполне реальна. Команда Вилли Саньоля прогрессирует, и, понятное дело, связано это не в последнюю очередь с Хвичей Кварацхелией, который в свои 22 уже превратился в звезду мирового масштаба.
У Норвегии не будет Холанда, а без него потенциал скандинавов сокращается процентов на 50. Да, там есть Эдегор и Сёрлот, но в целом это всё равно просто добротная, крепкая команда, но не более.
Предположу, что хозяева в Батуми как минимум не проиграют», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.89.
Погребняк: у «Спартака» нет шансов побороться с «Зенитом» в РПЛ.
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