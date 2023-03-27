Грузия — Норвегия. Кварацхелия способен на многое

28 марта состоится матч 2-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 Грузия — Норвегия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу грузин можно с коэффициентом 3.70, а успех норвежцев оценён в 2.10. Заключить пари на ничью можно за 3.30.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Грузия — Норвегия 28 марта 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Грузия — Норвегия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.69. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.95. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Норвегия (28.03.2023)

Матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2024 Грузия — Норвегия состоится 28 марта в Батуми на стадионе «Батуми Арена». Андрис Трейманис даст стартовый свисток в 19:00 мск.

Сборная Грузии ни разу не выступала на крупных международных турнирах, но в квалификации на Евро-2024 у подопечных Вилли Саньоля есть все шансы достичь цели. К отборочному турниру грузины подходят после удачных выступлений в Лиге наций — 2022/2023, где «крестоносцы» добились повышения в дивизионе.

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Французский специалист не испытывает проблем со сменой поколений на фоне прогресса детско-юношеского футбола в Грузии. В составе сборной россыпь талантов. Лишь четыре игрока выступают в национальном первенстве. Сразу пятеро футболистов играют в топовых чемпионатах Старого Света, причём четырём из них меньше 23 лет.

Несомненно, главной звездой современной сборной Грузии является Хвича Кварацхелия. Бывший полузащитник «Рубина», выступающий за «Наполи», набрал невероятный ход. В текущем сезоне он забил 14 голов и отдал столько же результативных передач. В Серии А он набрал 22 (12+10) очка по системе «гол+пас» и по этому показателю занимает второе место.

Недавно специализированный ресурс оценил трансферную стоимость грузинского нападающего в € 85 млн, и на этом фоне владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис наверняка пересмотрит свой прежний ценник.

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Столе Сольбаккен со сборной Норвегии занял третье место в группе в отборочном турнире к ЧМ-2022, набрав на три очка меньше расположившейся выше Турции. В Лиге наций — 2022/2023 норвежцы также не смогли добиться желаемого результата. Они уступили в борьбе за повышение сборной Сербии.

Огромные надежды болельщиков связаны всегда с Мартином Эдегором и Эрлингом Холандом. Вокруг нападающего «Ман Сити» строится игра сборной в атаке, и его важность сложно переоценить. Травма Эрлинга серьёзно ударила по атакующему потенциалу сборной Норвегии.

Норвежцы превосходят соперника в кадровом потенциале. Большинство игроков выступают в топовых европейских лигах. Однако без лидера атаки у них возникли проблемы с созиданием и реализацией.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен считает, что в матче со сборной Испании (0:3) его подопечные сыграли на приличном уровне и заслуживали как минимум ничью. До 84-й минуты он был доволен выступлением команды. Второй гол выбил норвежскую команду из колеи.

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На домашней арене сборная Грузии должна хвататься за возможность увеличить свои шансы на завоевание второго пропуска в финальную часть Евро-2024. Преуспевающий в Европе Хвича Кварацхелия мотивирует членов сборной и поведёт за собой к победе. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на ничью или победу сборной Грузии за коэффициент 1.80.

Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Норвегия 28 марта 2023 года

Норвегия без Холанда не выглядит угрожающе. У хозяев поля есть шансы выиграть. Лидер сборной Грузии — всем известный Кварацхелия. В распоряжении Вилли Саньоля россыпь талантов. Хвича и его партнёры постараются не разочаровать переполненные трибуны. При таких раскладах рекомендуем ставку на ничью или победу сборной Грузии за 1.80.

Ставка: ничью или победа сборной Грузии за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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