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«Ман Сити» — «Ливерпуль»: во сколько начало, где смотреть и какой прогноз, какой канал

1 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 29-го тура АПЛ сезона-2022/2023. «Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Ливерпулем».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 01 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире на территории России эту игру не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение «горожанам»: поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы в этой встрече можно с коэффициентом 1.62. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 5.55. Ничейный результат идёт за 4.40.

Аналитики не сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён в 1.66, а тотал меньше 2.5 — в 2.36. Ставка «обе забьют» идёт за 1.68.

Матч первого круга состоялся 16 октября 2022 года в Ливерпуле и завершился победой подопечных Юргена Клоппа со счётом 1:0.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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