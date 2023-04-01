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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.72.

«В финале Востока мы получили встречу двух заслуженных мазохистов как минимум своей конференции. Если не всего чемпионата. Разве кто позабыл, что первое своё чемпионство, ещё в докахаэловскую эру, «Авангард» добывал, отыгравшись в финальной серии с 0-2 и по буллитам. А второе, уже в наше время, вообще играя чёрт знает где. А разве предыдущее противостояние этих же соперников, когда они с упоением обыгрывали друг друга исключительно в гостях, можно забыть?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Раз у нас встречаются заслуженные, я бы даже сказал, народные мазохисты Востока, то сам бог велел ставить в этой серии на гостей. С чего, собственно говоря, мы и начнём. Поскольку «Авангард» разобрался с «Магниткой» в четырёх матчах и уже утомился отдыхать. А «Ак Барс», в свою очередь, дважды съездил на Дальний Восток.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
01 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
1 : 0
Авангард
Омск
1:0 Кагарлицкий (А. Радулов, Войнов) – 02:57 (5x4)

Учитывая всё вышеизложенное и весь бэкграунд последних, предположу мучительную победу «Авангарда» в семиматчевой серии. Причём ничуть не удивлюсь, если в седьмом матче мы получим пару овертаймов. Начнётся же всё, как и должно подобное начинаться, то есть с выездной победы «ястребов», добытой не факт что в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.60.

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