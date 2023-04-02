«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» (Мадрид) — «Вальядолид».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.94.

«Реал» (Мадрид) примет дома «Вальядолид» в рамках очередного тура испанской Примеры. Соперники находятся в разных ситуациях сейчас. Не думаю, что гости, идущие почти в зоне вылета, смогут тут доставить проблем хозяевам поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Перед паузой на матчи сборных «Реал» уступил в принципиальном матче с «Барселоной» — 1:2. После этого отставание «сливочных» от лидера увеличилось до 12 очков. Активно пошли слухи об отставке Карло Анчелотти. Так что в этом матче мадридцы точно выйдут на поле заряженными.

У «Вальядолида» будет своя мотивация в этой игре — команда сейчас стоит всего в двух очках от зоны вылета. Так что неудача может опустить бело-фиолетовых на дно турнира. Впрочем, в большинстве последних матчей подопечные Пачеты терпели неудачи. Так что и с «Реалом» вряд ли у «Вальядолида» получится набрать очки.

Испания - Примера. 27-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Вальядолид Вальядолид Кто победит в основное время? П1 X П2

Хозяева поля, очевидно, сильнее своего соперника. Не вижу никаких предпосылок к успеху гостей. Мадридцы уже сильно отстали от «Барселоны»» в турнире. Ещё одна потеря очков негативно скажется на всей команде. Так что «сливочные» обязаны обыгрывать противника с крупным счётом. Моя ставка тут — азиатская фора (-1.5) на «Реал», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 18.20.

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