«Салернитана» — «Интер»: смотреть онлайн матч Серии А, где покажут, во сколько начало

7 апреля состоится матч Серии А «Салернитана» — «Интер». Начало – в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех хозяев оценивается в 7.10. На ничью дают коэффициент 4.60.
Эксперты считают, что матч «Салернитана» — «Интер» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Кержаков: в «Кармиотиссе» зарабатывал около €2 тысяч в месяц.
Дом Месси в Испании пытались ограбить.
- 7 апреля 2023
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 апреля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00