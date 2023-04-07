«Салернитана» — «Интер»: смотреть онлайн матч Серии А, где покажут, во сколько начало

7 апреля состоится матч Серии А «Салернитана» — «Интер». Начало – в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия - Серия А. 29-й тур 07 апреля 2023, пятница. 18:00 МСК Салернитана Салерно Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех хозяев оценивается в 7.10. На ничью дают коэффициент 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают, что матч «Салернитана» — «Интер» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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