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Прогноз на матч Первой лиги «Балтика» — «Родина» с коэффициентом 2.95

Прогноз на матч Первой лиги «Балтика» — «Родина» с коэффициентом 2.95
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Балтика» — «Родина».

Ставка: победа «Балтики» с форой (-1) за 2.95.

«Балтика» уверенно лидирует в чемпионате. В пяти весенних матчах сезона подопечные Сергея Игнашевича записали в актив 11 очков. Стоит отметить, что они пропустили в этих встречах всего один мяч в свои ворота. Евгений Латышонок не сумел справиться с нападением «Акрона».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первую часть сезона «Родина» завершила в нижней части турнирной таблицы. На нестабильных результатах сказался большой приток новичков. В период зимних тренировочных сборов команда преобразилась и выдала серию из трёх побед. Но затем случилось два поражения от «Акрона» и «Краснодара-2», после которых гости откатились на 13-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета их отделяет всего шесть очков.

Россия - Мелбет Первая лига. 26-й тур
07 апреля 2023, пятница. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Родина
Москва
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П1
X
П2

Футболисты «Родины» в основном используют для развития атак правый фланг. С приходом Султонова крен на правую сторону стал ещё больше. Тем не менее у «Балтики» крепкая и сплочённая линия защиты, которая в состоянии нейтрализовать угрозу. В четырёх из последних пяти матчей «Балтики» забито не более двух мячей. Рекомендуем изучить ставку на победу «Балтики» с форой (-1) мяч за коэффициент 2.95.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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