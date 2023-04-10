«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов» в 22-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Оренбург» забьёт в первом тайме за 1.85.

«22-й тур РПЛ закроется в Оренбурге в понедельник. Команда Марцела Лички будет принимать команду Валерия Карпина. «Ростов» вылетел из Кубка России, хотя показал очень хороший футбол, играя большую часть времени неосновным составом. Достойно «Ростов» смотрелся, показал хорошую функциональную готовность. Но здесь, у себя в клетке, у себя на искусственном поле, «Оренбург» уже не одну команду подловил на вот этом переключении на искусственное поле. «Ростову» будет очень тяжело.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Оренбург» в более привычных условиях, плюс он не играл неделю, а полноценно готовился к этой встрече. И, как мне подсказывал Леонид Слуцкий, всегда первые таймы для команд, которые долго не играли на искусственном поле, получаются максимально скомканными и тяжёлыми, потому что идёт адаптация к газону. «Оренбург» может этим воспользоваться, как воспользовался со «Спартаком», да и в других матчах.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 17:00 МСК Оренбург Оренбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Возьму-ка я гол «Оренбурга» в первом тайме за хороший коэффициент 1.85. Прямо напрашивается эта ставка», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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